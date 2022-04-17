Україна вимагає відкрити коридор для евакуації поранених із Маріуполя

Обстановка в обложеному Маріуполі погіршується з кожною годиною. Україна вимагає відкрити гуманітарний коридор для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей. А також відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових.. Про це повідомила віце-прем’єр – міністр реінтеграції Ірина Верещук.
При цьому українській владі не вдалося домовитись із російськими військовими про припинення вогню для евакуації на 17 квітня.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що загарбники готуються до проведення десантної морської операції у Маріуполі. Пізніше Росія висунула умову захисникам Маріуполя.
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