Україна вимагає відкрити коридор для евакуації поранених із Маріуполя

12:20 17 квітня Київ, Україна

Обстановка в обложеному Маріуполі погіршується з кожною годиною. Україна вимагає відкрити гуманітарний коридор для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей. А також відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових.. Про це повідомила віце-прем’єр – міністр реінтеграції Ірина Верещук.

"...через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових", - сказала Верещук.

При цьому українській владі не вдалося домовитись із російськими військовими про припинення вогню для евакуації на 17 квітня.

"На сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалося домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знову запрацювали якнайшвидше", - додала вона.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що загарбники готуються до проведення десантної морської операції у Маріуполі. Пізніше Росія висунула умову захисникам Маріуполя.