Україна вимагає від росії надати евакуаційний гумкоридор з територій навколо ЗАЕС

12:14 06 вересня Київ, Україна

Україна вимагає від окупантів надати гуманітарний коридор для евакуації мирних жителів із територій навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє пресслужба відомства.

"Ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою. Зокрема, обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього енергоблоку. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися", - заявила Верещук.

У зв'язку з цим Україна вимагає від окупантів надати гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, людей похилого віку. Верещук зазначила, що росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.

"Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця", - сказала віцепрем'єр.

Вона також повідомила, що за минулий місяць із Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької та Харківської областей евакуювалися понад 60 тисяч громадян, більшість із яких – жінки, діти, маломобільні та люди похилого віку.