Україна вимагає від росії надати евакуаційний гумкоридор з територій навколо ЗАЕС

Україна вимагає від окупантів надати гуманітарний коридор для евакуації мирних жителів із територій навколо Запорізької АЕС.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє пресслужба відомства.
У зв'язку з цим Україна вимагає від окупантів надати гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, людей похилого віку. Верещук зазначила, що росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.
Вона також повідомила, що за минулий місяць із Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької та Харківської областей евакуювалися понад 60 тисяч громадян, більшість із яких – жінки, діти, маломобільні та люди похилого віку.
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