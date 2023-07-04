Україна стикається з відключеннями електрики у 10 регіонах - Міненерго

12:34 04 липня Київ, Україна

У 10 регіонах України відбуваються відключення електропостачання через несприятливі погодні умови, російські обстріли та технічні неполадки.



Про це повідомило Міністерство енергетики у вівторок, 4 липня.



Внаслідок несприятливих погодних умов тимчасово без електрики опинилися споживачі у Київській, Кіровоградській, Одеській та Чернігівській областях. Усі ці райони зараз мають електропостачання. Однак у Сумській області два населені пункти та на Черкащині вісім населених пунктів досі залишаються без електрики.



Через несприятливі погодні умови в Закарпатській області тимчасово припинилася робота лінії міжнародної електропередачі з Молдовою на напрузі 110 кВ. В цей час всі споживачі підключені до резервних джерел живлення.



Частина споживачів у Київській області має проблеми з електропостачанням через технічні неполадки. Крім того, у Херсоні досі без електрики залишаються 13 тисяч споживачів через інцидент на Каховській ГЕС, пов'язаний із підривом греблі.



Внаслідок нових російських обстрілів у Донецькій області також виникли проблеми з електропостачанням, і частина споживачів залишилася без світла. Також електроенергію тимчасово відключено на деяких ділянках через обстріл шахт.



Внаслідок попередніх обстрілів без електрики залишилися деякі райони Запорізької, Сумської, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей.



Ремонтні бригади енергетиків працюють у районах, де безпека дозволяє провести необхідні роботи.



Проте українські електростанції виробляють достатньо електроенергії для задоволення потреб населення. Крім того, протягом останньої доби комерційний імпорт електроенергії становив 715 МВт-год, не було здійснено експорту.