Україна стала учасницею програми NASA "Артеміда"

13:01 13 листопада Київ, Україна

Завдяки програмі NASA "Артеміда" українські вчені отримають можливість реалізувати свої проєкти в партнерстві з провідними космічними агентствами світу.

Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства України.



Таким чином, Україна стала дев'ятою країною, яка підписала Домовленості в рамках "Артеміди".



"Це важливо для України, тому що ми зможемо реалізувати свої власні проєкти в партнерстві з провідними космічними агентствами світу. Це логічний крок в продовження того, що ми вже вступили в Moon Village Association. Українські проєкти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми "Артеміда", - підкреслив глава Держкосмосу Усов.



Також підписання Домовленостей сприятиме обговоренню питання укладення Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях (Рамкова угода від 31 березня 2008 втратила чинність 22 січня 2019), розширенню співпраці України і США по інших напрямках космічної діяльності та відновленню діалогу держав в рамках українсько-американської робочої групи з питань досліджень і використання космічного простору в мирних цілях, яка була створена у 2016 році.