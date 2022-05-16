Україна стала переможцем Дефлімпійських ігор у Бразилії

12:20 16 травня Київ, Україна





В останній день змагань Україна здобула «золото» у чоловічому футболі, обігравши у фіналі команду Франції з рахунком 1:0.



Всього за 14 днів змагання українські спортсмени здобули 138 медалей: 62 золоті, 38 срібних, 38 бронзових. У результаті Україна посіла перше місце у загальнокомандному заліку та за загальною кількістю нагород. Збірна України стала переможцем Дефлімпійських ігор 2021 року у Кашіас-ду-Сул (Бразилія), повідомляє Міністерство молоді та спорту В останній день змагань Україна здобула «золото» у чоловічому футболі, обігравши у фіналі команду Франції з рахунком 1:0.Всього за 14 днів змагання українські спортсмени здобули 138 медалей: 62 золоті, 38 срібних, 38 бронзових. У результаті Україна посіла перше місце у загальнокомандному заліку та за загальною кількістю нагород.

"Це найкращий результат за всю історію виступів вітчизняних дефлімпійців", - зазначили у міністерстві.

Збірну України представляли 170 атлетів у 15 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі, боротьбі, велоспорті, волейболі, дзюдо, карате, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, плаванні, пляжному волейболі, спортивному орієнтуванні, настільному футболі.



У першу трійку загальнокомандного заліку також увійшли США з 55 медалями та Іран із 40 нагородами.