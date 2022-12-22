Україна стабілізує енергетичну систему до літа, якщо не буде нових атак

За умови припинення російських обстрілів українська енергетична система відновиться до літа.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.
За словами міністра, ситуація в енергосистемі України є складною, але він не назвав точних цифр.
Надскладну ситуацію у Києві Галущенко пояснив тим, що у понеділок (19 грудня) були дуже суттєві для Києва ушкодження внаслідок обстрілу.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.
За словами міністра, ситуація в енергосистемі України є складною, але він не назвав точних цифр.
Надскладну ситуацію у Києві Галущенко пояснив тим, що у понеділок (19 грудня) були дуже суттєві для Києва ушкодження внаслідок обстрілу.
За словами міністра, Київ не відключено від енергосистеми – українська енергосистема цілісна.
На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи та припинити відключення світла за умови, що ударів більше не буде, Галущенко відповів:
На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи та припинити відключення світла за умови, що ударів більше не буде, Галущенко відповів:
За його словами, імпорт електроенергії – "можлива опція".
За його словами, також серед рішень – мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, що "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі.
В Україні є виробники, що виготовляють такі станції, заявив міністр.
На запитання, чи продовжить росія бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні сили допоможуть їм зупинитися".
В Україні є виробники, що виготовляють такі станції, заявив міністр.
На запитання, чи продовжить росія бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні сили допоможуть їм зупинитися".
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