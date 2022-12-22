Україна стабілізує енергетичну систему до літа, якщо не буде нових атак

17:10 22 грудня Київ, Україна

За умови припинення російських обстрілів українська енергетична система відновиться до літа.



Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.



За словами міністра, ситуація в енергосистемі України є складною, але він не назвав точних цифр.



Надскладну ситуацію у Києві Галущенко пояснив тим, що у понеділок (19 грудня) були дуже суттєві для Києва ушкодження внаслідок обстрілу.

"Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж учора", – пояснив він.

За словами міністра, Київ не відключено від енергосистеми – українська енергосистема цілісна.



На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи та припинити відключення світла за умови, що ударів більше не буде, Галущенко відповів:

"Швидкість відновлення пов'язана з обстрілами. Якщо не буде обстрілів, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити", - зазначив він.

За його словами, імпорт електроенергії – "можлива опція".

Ми вже тестували імпорт у невеликих обсягах. Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Технічно можливість набагато більша - 1,6-2 ГВт", - додав він.

За його словами, також серед рішень – мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, що "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі.



В Україні є виробники, що виготовляють такі станції, заявив міністр.



На запитання, чи продовжить росія бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні сили допоможуть їм зупинитися".