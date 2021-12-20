Україна відповідає критеріям безвіз з ЄС

19:07 10 липень Київ, Україна

За висновком Єврокомісії Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для функціонування безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це йдеться в доповіді про виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами, зокрема "Східного партнерства", до яких відноситься і Україна.

"Комісія вважає, що всі 8 країн (Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Грузія, Молдова та Україна - ред.) Продовжують виконувати вимоги лібералізації візового режиму. Однак, всі країни повинні продовжувати діяти в різних областях, щоб забезпечити безперервне виконання критеріїв ", - йдеться в доповіді.

Відзначається, що незважаючи на те, що всі вісім країн доклали зусиль для подальшої імплементації критеріїв лібералізації візового режиму і рекомендацій комісії з грудня 2018 року, вони повинні прийняти подальші заходи для вирішення різних проблем таких, як боротьба з організованою злочинністю, боротьбою з корупцією на високому рівні і незаконною міграцією громадян з країн-партнерів.

"Вкрай важливо, щоб процес реформ, розпочатий в ході переговорів про лібералізацію візового режиму, був стійким і щоб країни не відмовлялися від своїх досягнень", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, на початку червня в Міністерстві закордонних справ України зробили заяву до третього року безвізового режиму і відзначили, що Україна і ЄС досягли амбітної мети - усунули штучні бар'єри для міжлюдських контактів.