Україна відповідає критеріям безвіз з ЄС

За висновком Єврокомісії Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для функціонування безвізового режиму з Європейським Союзом.
Про це йдеться в доповіді про виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами, зокрема "Східного партнерства", до яких відноситься і Україна.
Відзначається, що незважаючи на те, що всі вісім країн доклали зусиль для подальшої імплементації критеріїв лібералізації візового режиму і рекомендацій комісії з грудня 2018 року, вони повинні прийняти подальші заходи для вирішення різних проблем таких, як боротьба з організованою злочинністю, боротьбою з корупцією на високому рівні і незаконною міграцією громадян з країн-партнерів.
Як повідомлялося, на початку червня в Міністерстві закордонних справ України зробили заяву до третього року безвізового режиму і відзначили, що Україна і ЄС досягли амбітної мети - усунули штучні бар'єри для міжлюдських контактів.
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