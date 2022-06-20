Україна зробила перший крок на шляху до цивілізованого управління відходами

16:59 20 червня Київ, Україна





Про це повідомили у парламенті.



Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець пояснює, що до ухвалення закону Україна була єдиною країною в Європі, де держава не мала контролю над відходами, а понад 90% їх ховають у землю. При цьому серед країн із найбільшим обсягом сміття на одного жителя Україна знаходиться на дев'ятому місці, адже у переробку йдуть лише 3,2% відходів. Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон "Про управління відходами". У першому читанні підтримали законопроєкт 264 нардепи, а у другому "За" проголосувало 282.Про це повідомили у парламенті.Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець пояснює, що до ухвалення закону Україна була єдиною країною в Європі, де держава не мала контролю над відходами, а понад 90% їх ховають у землю. При цьому серед країн із найбільшим обсягом сміття на одного жителя Україна знаходиться на дев'ятому місці, адже у переробку йдуть лише 3,2% відходів.

“Україна нарешті робить перший крок на шляху до цивілізованого управління відходами. Ми вже відстали від європейських сусідів на 20-30 років», – зазначає Стрілець.

Закон стане фундаментом підготовки та прийняття понад 30 секторальних нормативно-правових актів та полегшить розробку національного, регіональних та місцевих планів та програм управління відходами.



У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зазначали, що пріоритетом в українській політиці управління відходами відтепер є запобігання їхньому утворенню, повторне використання та переробка.

“З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну проблема відходів стала вже не просто невідкладною, а кричущою. Кожен зруйнований будинок становить близько 50 кубометрів відходів. А у нас таких об'єктів, на жаль, тисячі”, – додає Стрілець.

За словами голови комітету ВР з питань екополітки Олега Бондаренка, законопроєкт дозволить: