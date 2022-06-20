Україна зробила перший крок на шляху до цивілізованого управління відходами

16:59 20 червня Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон "Про управління відходами". У першому читанні підтримали законопроєкт 264 нардепи, а у другому "За" проголосувало 282.

Про це повідомили у парламенті.

Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець пояснює, що до ухвалення закону Україна була єдиною країною в Європі, де держава не мала контролю над відходами, а понад 90% їх ховають у землю. При цьому серед країн із найбільшим обсягом сміття на одного жителя Україна знаходиться на дев'ятому місці, адже у переробку йдуть лише 3,2% відходів.
“Україна нарешті робить перший крок на шляху до цивілізованого управління відходами. Ми вже відстали від європейських сусідів на 20-30 років», – зазначає Стрілець.
Закон стане фундаментом підготовки та прийняття понад 30 секторальних нормативно-правових актів та полегшить розробку національного, регіональних та місцевих планів та програм управління відходами.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зазначали, що пріоритетом в українській політиці управління відходами відтепер є запобігання їхньому утворенню, повторне використання та переробка.
“З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну проблема відходів стала вже не просто невідкладною, а кричущою. Кожен зруйнований будинок становить близько 50 кубометрів відходів. А у нас таких об'єктів, на жаль, тисячі”, – додає Стрілець.
За словами голови комітету ВР з питань екополітки Олега Бондаренка, законопроєкт дозволить:
  • наблизити законодавство України до законодавства ЄС;
  • запровадити європейську ієрархію поводження з відходами;
  • закрити старі звалища та забезпечити приведення функціонуючих до європейських норм;
  • забезпечити використання роздільного збору відходів;
  • створити сприятливі умови для будівництва сміттєпереробних заводів;
  • запровадити розширену відповідальність виробника.