Украина с начала года установила антирекорд по числу заразившихся ВИЧ-инфекцией

13:59 17 травня Київ, Україна

З початку 2020 року в Украні зареєстровано понад 700 смертей від СНІДу, серед них троє дітей

"За січень - квітень 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 5256 випадків ВІЛ-інфекції, 1501 випадок СНІДу та 733 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 18 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців"

Крім того, в ЦГЗ повідомляють, що в Україні за чотири місяці зареєстровано 17 нових випадків інфікування ВІЛ серед підлітків у віці від 15-17 років і 31 випадок серед дітей у віці від 0-14 років. Нові випадки захворювання на СНІД зафіксовано у 2 підлітків у віці від 15-17 років і в 14 дітей від 0-14 років. Також від СНІДу за січень-квітень цього року померли 3 дитини у віці від 0-14 років.



Повідомляється, що за чотири місяці 2020 року в Україні найвищі рівні нових випадків ВІЛ-інфекції зареєстровано в Дніпропетровській області - 1263, Одеській області - 1077, Донецької області - 449 і в Донецькій області - 449.



Також високі рівні нових випадків СНІДу зареєстровано в Одеській області - 370 осіб, з 191 особі в Дніпропетровській і Донецькій областях та 80 осіб в Миколаївській області.



Найвищі рівні смертності від СНІДу зареєстровано в Дніпропетровській області - 188 осіб, Одеської області - 118 осіб і в Донецькій області - 63.



Нагадаємо, сьогодні відзначається Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу. Головна мета, якої привернути увагу населення до цієї проблеми, профілактика цього захворювання та інформування про фактори ризику.



Як повідомлялося, людям, що живуть з ВІЛ, рекомендують продовжити приймати терапію від ВІЛ, щоб підтримувати імунітет, щоб уберегтися від коронавируса.