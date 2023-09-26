Україна: різке скорочення народжуваності на 28% за пів року

За перше півріччя поточного року Україна зіткнулася зі скороченням народжуваності на 28% порівняно з аналогічним періодом до повномасштабної війни, повідомляє The Wall Street Journal. Цей рівень народжуваності, безперечно, є рекордом за часи незалежності країни.
Навіть до початку повномасштабного вторгнення росії рівень народжуваності в Україні був одним із найнижчих у Європі. Однак тепер він стоїть на межі того, щоб стати найнижчим у світі.
Згідно з одним із негативних прогнозів, населення України може скоротитися до 30 мільйонів протягом наступних двох десятиліть, порівнюючись з числом 43 мільйони на лютий 2022 року. Цей висновок зробив фахівець Олександр Гладун, представник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи.
Рівень народжуваності в Україні почав знижуватись навіть після окупації Криму у 2014 році, і цей процес посилився з початком повномасштабної війни, коли коефіцієнт народжуваності впав до рівня 1,2. Це відбувається на тлі того, що для підтримки рівня населення необхідно, щоб цей показник становив 2,1 дитини на одну жінку.
Бойові дії призвели до вимушених міграцій мільйонів жінок із дітьми за кордон, а також до заборони на виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років. Крім того, фізичний поділ пар та відкладення народження дітей лише посилили цю проблему.
Навіть до початку повномасштабного вторгнення росії рівень народжуваності в Україні був одним із найнижчих у Європі. Однак тепер він стоїть на межі того, щоб стати найнижчим у світі.
Згідно з одним із негативних прогнозів, населення України може скоротитися до 30 мільйонів протягом наступних двох десятиліть, порівнюючись з числом 43 мільйони на лютий 2022 року. Цей висновок зробив фахівець Олександр Гладун, представник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи.
Рівень народжуваності в Україні почав знижуватись навіть після окупації Криму у 2014 році, і цей процес посилився з початком повномасштабної війни, коли коефіцієнт народжуваності впав до рівня 1,2. Це відбувається на тлі того, що для підтримки рівня населення необхідно, щоб цей показник становив 2,1 дитини на одну жінку.
Бойові дії призвели до вимушених міграцій мільйонів жінок із дітьми за кордон, а також до заборони на виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років. Крім того, фізичний поділ пар та відкладення народження дітей лише посилили цю проблему.
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