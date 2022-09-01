Україна просить ООН та Червоний Хрест фіксувати судилище у Маріуполі – Лубінець

19:24 22 серпня Київ, Україна





Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста зафіксувати заплановане судилище над захисниками "Азовсталі" як факт порушення російською федерацією Женевської конвенції.Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми звертаємось ще раз для фіксації цього чергового порушення Женевської конвенції, чергового військового злочину з боку російської федерації, щоб фіксація проходила і Організацією Об'єднаних Націй, і Міжнародним комітетом Червоного Хреста", - сказав Лубінець.

Він також повідомив, що звернувся до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової з проханням втрутитися у ситуацію та не допустити чергового порушення Женевської конвенції. Однак Москалькова на його заклик не озвалася і навряд чи відповість.



Крім того, Лубінець вважає, що росія навряд чи атакуватиме ракетами цього дня будівлю філармонії в Маріуполі, де окупанти планують здійснювати судилище над українськими військовополоненими.





Нагадаємо, за даними української розвідки, на День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести у тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".