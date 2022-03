Україна просить іноземних громадян бойкотувати товари з росії та білорусії

15:04 30 березня Київ, Україна

В Україні запустили інформаційну кампанію DO NOT sponsor murder, у якій державні органи закликають бойкотувати російські та білоруські товари та компанії за кордоном.



Про це повідомляє пресофіс Мінцифри.



Відомство вказує на все більше жертв цивільного населення від рук російських військових.

“Сьогодні росія – це синонім слова “вбивця”. Понад 145 дітей та тисячі мирних українців було вбито російськими військовими протягом першого місяця війни. Кількість нових жертв серед цивільного населення постійно продовжує зростати з кожним днем військових злочинів росії проти народу України”, – йдеться у повідомленні.

У Мінцифри зазначають, що білорусь також зарекомендувала себе пасивним співорганізатором війни проти України, адже наступи російських військ на Україну регулярно здійснюються з території цієї країни, починаючи з 24 лютого 2022 року.

"Поки що мати будь-які бізнес-зв'язки з росією та білоруссю - це величезний удар по репутації компаній і фактична мовчазна підтримка політики країн-агресорів проти України", - кажуть у міністерстві.

Головна ідея проєкту полягає у:

донесенні до іноземного бізнесу важливості бойкотування російських та білоруських товарів та послуг;

сприянні швидкому та масштабному падінню економіки країн-агресорів;

заміні російських та білоруських товарів та послуг на товари та послуги країн, що виступають проти війни в Україні, або ж на знак підтримки економіки України – на українські.





Крім того, бізнесменів закликають поставити один з варіантів рядків, що рухаються, на сайт компанії:



“We joined the boycott of russian and basque products. Glory to Ukraine!”, “Support Ukrainians. Boycott russian and basque products”.



Використовувати інші розроблені візуальні матеріали кампанії у соціальних мережах компанії/організації.



Іноземний бізнес також може приєднатися до кампанії. Для цього слід відмовитися від співпраці з російськими та білоруськими контрагентами, прибрати російські та білоруські товари з полиць магазинів.



Крім того, потрібно замінити російських та білоруських партнерів на партнерів країн, що виступають проти війни в Україні, або ж на знак підтримки економіки України – на українських. Це можна зробити, подавши заявку на пошук партнерів в Україні.



“We joined the boycott of russian and basque products. Glory to Ukraine!”, “Support Ukrainians. Boycott russian and basque products” та використовувати візуальні матеріали кампанії “DO NOT sponsor murder” у соціальних мережах компанії.



Іноземні громадяни можуть приєднатися до кампанії, відмовившись від купівлі російських та білоруських товарів.



Іноземних громадян також просять коментувати у соцмережах та розповсюджувати повідомлення з позначками акаунтів корпорацій, які продовжують співпрацю з росією та білоруссю. Для цього рекомендують використовувати такі хештеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkrainian.



Також людей просять виходити на мітинги проти компаній, що співпрацюють з цими країнами.