Україна приєдналася до європейської програми, яка допоможе відновити довкілля після війни

08:48 27 червня Київ, Україна

Україна приєдналася до європейської програми Life, яка допоможе відновити довкілля після війни, повідомляє пресслужба уряду.



Це означає, що Україна зможе використати частину бюджету програми для відновлення довкілля (бюджет на 2021-2027 роки становить 5,43 мільярда євро).



Мінсередовища вже має понад 15 конкретних пропозицій, які обіцяють оформити у відповідні проєкти, щоб подати на розгляд програми, зазначає міністр захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець. За його словами, серед пріоритетів – відновлення річок, розвиток заповідного фонду, побудова центрів реабілітації птахів та диких тварин, відновлення екосистем. Також хочуть розробити додаткові проєкти, до яких зможе долучитися місцевий бізнес.

«Ми бачимо, який жахливий вплив має війна на життя кожного українця. У той самий час не менш страшний вплив ця війна має і на довкілля. Взяти хоча б сотні тисяч тонн брухту, лісу, що залишився на території України, які сьогодні значною мірою заміновані і зруйновані. Потрібно вже починати думати про їхню регенерацію», – прокоментував Стрілець.

За 30 років функціонування програма Life співфінансувала понад 5600 природоохоронних проєктів у ЄС та за його межами (у Латвії, Словаччині, Італії, Нідерландах, Франції та Німеччині).