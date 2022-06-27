Україна приєдналася до європейської програми, яка допоможе відновити довкілля після війни

Україна приєдналася до європейської програми Life, яка допоможе відновити довкілля після війни, повідомляє пресслужба уряду.
Це означає, що Україна зможе використати частину бюджету програми для відновлення довкілля (бюджет на 2021-2027 роки становить 5,43 мільярда євро).
Мінсередовища вже має понад 15 конкретних пропозицій, які обіцяють оформити у відповідні проєкти, щоб подати на розгляд програми, зазначає міністр захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець. За його словами, серед пріоритетів – відновлення річок, розвиток заповідного фонду, побудова центрів реабілітації птахів та диких тварин, відновлення екосистем. Також хочуть розробити додаткові проєкти, до яких зможе долучитися місцевий бізнес.
Це означає, що Україна зможе використати частину бюджету програми для відновлення довкілля (бюджет на 2021-2027 роки становить 5,43 мільярда євро).
Мінсередовища вже має понад 15 конкретних пропозицій, які обіцяють оформити у відповідні проєкти, щоб подати на розгляд програми, зазначає міністр захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець. За його словами, серед пріоритетів – відновлення річок, розвиток заповідного фонду, побудова центрів реабілітації птахів та диких тварин, відновлення екосистем. Також хочуть розробити додаткові проєкти, до яких зможе долучитися місцевий бізнес.
За 30 років функціонування програма Life співфінансувала понад 5600 природоохоронних проєктів у ЄС та за його межами (у Латвії, Словаччині, Італії, Нідерландах, Франції та Німеччині).
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