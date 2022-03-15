Україна візьме участь у Євробаченні-2022

Україна вирішила не відмовлятися від участі у пісенному конкурсі Євробачення-2022.
Гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, після чого запис буде надіслано організаторам пісенного конкурсу.
Також, у разі перемоги України над російськими загарбниками до травня, наша делегація вирушить до Італії та заспіває наживо на всю Європу.
Гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, після чого запис буде надіслано організаторам пісенного конкурсу.
Також, у разі перемоги України над російськими загарбниками до травня, наша делегація вирушить до Італії та заспіває наживо на всю Європу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі