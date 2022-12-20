Україна отримає ще десять тисяч терміналів Starlink - Федоров

11:54 20 грудня Київ, Україна

Україна уклала угоду із Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання додаткових терміналів Starlink. Найближчими місяцями понад 10 тисяч антен відправлять до України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Bloomberg розповів, що Маск запевнив у подальшій підтримці України.
"Коли в нас були відключення електроенергії, я того дня написав йому повідомлення, і він миттєво відреагував і вже зробив певні кроки. Він розуміє ситуацію", - зазначив Федоров і додав, що SpaceX та Маск швидко реагують на проблеми та допомагають Україні.
За словами міністра, Україна отримала близько 22 000 антен Starlink з початку війни. Він розповів, що хоча контракту ще немає, уряди кількох країн ЄС погодилися розділити оплату. У той самий час він відмовився публічно назвати їх.
"На сьогодні всі фінансові питання вирішені", - сказав міністр, але зазначив, що навесні Україні необхідно буде знайти додаткове фінансування.
Він наголосив, що альтернативи супутниковому зв'язку немає, а план дій на випадок надзвичайних ситуацій передбачає розгортання тисяч точок незламності — місць, де українці зможуть отримати безперебійний доступ до електроенергії, опалення та Інтернету, частина з яких забезпечується антенами Starlink.
"Ми готові місяць прожити без електрики, щоб був хоча б мобільний зв'язок та смс-повідомлення. Щодо інтернету, то у нас є багато Starlink, але головне, що ми отримали кивок на ще одну партію, яка буде використана для стабілізації зв'язку на випадок критичних ситуацій", - додав він.