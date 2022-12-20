Україна отримає ще десять тисяч терміналів Starlink - Федоров

Україна уклала угоду із Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання додаткових терміналів Starlink. Найближчими місяцями понад 10 тисяч антен відправлять до України.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Bloomberg розповів, що Маск запевнив у подальшій підтримці України.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Bloomberg розповів, що Маск запевнив у подальшій підтримці України.
За словами міністра, Україна отримала близько 22 000 антен Starlink з початку війни. Він розповів, що хоча контракту ще немає, уряди кількох країн ЄС погодилися розділити оплату. У той самий час він відмовився публічно назвати їх.
Він наголосив, що альтернативи супутниковому зв'язку немає, а план дій на випадок надзвичайних ситуацій передбачає розгортання тисяч точок незламності — місць, де українці зможуть отримати безперебійний доступ до електроенергії, опалення та Інтернету, частина з яких забезпечується антенами Starlink.
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