Україна отримає 10 роботів-саперів TALON для розмінування території

11:54 13 червня Київ, Україна

Британська компанія QinetiQ надасть Україні 10 роботів-саперів TALON, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Це робот-сапер, який не тільки визначає місце "подарунків", а й знешкоджує їх. До початку війни у нас уже було більше 12 таких, зараз QinetiQ поставить ще 10", - зазначив він.

Робот може нести на собі до 45 кг та тягти вантаж до 680 кг. Силова установка дозволяє йому розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб.



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