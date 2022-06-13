Україна отримає 10 роботів-саперів TALON для розмінування території

Британська компанія QinetiQ надасть Україні 10 роботів-саперів TALON, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Робот може нести на собі до 45 кг та тягти вантаж до 680 кг. Силова установка дозволяє йому розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб.
За даними МВС, майже половина території України потребує гуманітарного розмінування.. За найоптимістичнішими прогнозами, для цього знадобиться 5-7 років.
За даними МВС, майже половина території України потребує гуманітарного розмінування.. За найоптимістичнішими прогнозами, для цього знадобиться 5-7 років.
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