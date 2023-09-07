Україна отримала тисячу одиниць техніки у рамках проєкту Laptops For Ukraine
08:32 07 вересня Київ, Україна
Україна отримала тисячу одиниць техніки для мешканців регіонів, які постраждали внаслідок війни у рамках першого етапу кампанії Laptops For Ukraine.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"1000 одиниць техніки прибуло в Україну в рамках проєкту Laptops For Ukraine. Ця кампанія, запущена DigitalEurope за підтримки Мінфіну та Європейської комісії", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну сотні шкіл, лікарень та інших важливих об'єктів залишилися без зв'язку та доступу до техніки.
"Компанія Laptops For Ukraine створена, щоб допомогти Україні відновити мирне життя в регіонах, що постраждали від війни. Кожен європеєць може передати техніку та забезпечити зв'язком студента, школяра чи лікаря", - пояснили в Мінцифри і додали, що мета проєкту - зібрати 50 тисяч ноутбуків, планшетів і смартфонів.
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