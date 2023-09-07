Україна отримала тисячу одиниць техніки у рамках проєкту Laptops For Ukraine

"Компанія Laptops For Ukraine створена, щоб допомогти Україні відновити мирне життя в регіонах, що постраждали від війни. Кожен європеєць може передати техніку та забезпечити зв'язком студента, школяра чи лікаря", - пояснили в Мінцифри і додали, що мета проєкту - зібрати 50 тисяч ноутбуків, планшетів і смартфонів.