Україна отримала спецмашину-драбину для аварійно-рятувального загону

18:38 31 жовтня Київ, Україна

Аварійно-рятувальний загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області отримав нову пожежну спецмашину-драбину від німецького виробника Iveco-Magirus M32L-AS.



Інформацію про це повідомив Андрій Заліський, засновник та директор компанії Променергообладнання, яка відповідальна за постачання цієї сучасної техніки. Заліський наголосив, що в умовах повномасштабної війни забезпечення надійним і сучасним спецтранспортом для ДСНС є особливо важливим, враховуючи зростаючі виклики та їхню складність.



Згідно з його заявою, протягом останнього місяця компанія передала сучасне протипожежне обладнання у чотири області України, що покращує можливості українських рятувальних служб та сприяє порятунку життів громадян. Він також зазначив, що рятувальники із Луцька пройшли тижневий навчальний курс у Пожежній академії Magirus у Німеччині, де вони освоїли використання нової техніки.

Ця нова пожежна автодрабина має значну довжину в 32 метри, що забезпечує можливість евакуації людей з висоти, а також гасіння пожеж на значних висотах, що досягають 9-10 поверхів. Крім того, її досконала система управління містить додатковий дистанційний пульт у люльці, що дозволяє точно коригувати положення драбини, що особливо важливо у ситуаціях, які потребують швидкого реагування.



Заліський також наголосив на вантажопідйомності драбини до 400 кг, що дозволяє рятувальникам ефективно евакуювати людей, а також дає можливість використовувати драбину для гасіння пожеж. Інші особливості включають переломну верхню секцію драбини і конструктивне рішення, яке допускає використання її як підйомний кран.



Примітно, що Променергообладнання доповнило пожежну автодрабину необхідними інструментами, необхідними українським рятувальникам для виконання їхніх службових обов'язків у складних умовах, пов'язаних із озброєним вторгненням.