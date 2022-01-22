Україна піднялася в рейтингу Євробачення-2021

18:40 06 травень Київ, Україна

Згідно з останніми прогнозами букмекерів, Україна злетіла в рейтингу Євробачення-2021, у представників нашої країни є хороші шанси якщо не перемогти, то потрапити в топ.





Європейський пісенний Відповідні прогнози букмекерів розміщені на EurovisionWorld.com.Європейський пісенний конкурс в цьому році пройде з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить група Go_A.

Згідно з інформацією від експертів, Україна на сьогоднішній момент займає 16 сходинку серед 39 потенційних переможців Євробачення 2021.



Варто звернути увагу на поліпшення прогнозу щодо виступу нашого колективу. Адже раніше найвищим для українців місцем букмекери називали 19-е. А до цього навіть не розглядали Go_A в списку кращих, пророкуючи то 38-е, то 20-е місце.



А ось перемогу в конкурсі букмекери пророкують Мальті і її представниці Destiny з піснею Je Me Casse. Друге місце може дістатися француженці Барбарі Праві з піснею Voilà. А замикає трійку лідерів швейцарський співак косовсько-албанського походження Gjon's Tears з піснею Tout l'Univers.



А тим часом кліп на пісню "Шум", з якою Go_A і буде представляти Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення. На сьогодні відео має більш ніж 3 млн переглядів тільки на каналі конкурсу.