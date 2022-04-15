Україна піднялася на 4 позиції в рейтингу володіння англійською мовою

06:18 19 листопада Київ, Україна

За рік Україна перемістилася з "низької" групи в "середню" в світовому рейтингу країн на знання англійської мови EF EPI 2020 року.

Звіт ґрунтується на результатах тестування 2,2 мільйона дорослих людей в 100 країнах і регіонах.

Україна піднялася на 44-у позицію, тоді як в 2019 році ми займали лише 49-е місце. Також, згідно з даними, в Україні чоловіки і жінки практично однаково володіють англійською мовою - в співвідношенні 63,13% від населення до 63% відповідно.



У рейтингу відсутні англомовні країни, такі як США, Великобританія або Канада.







Першість, за даними EF EPI, серед представлених 100 країн займають Нідерланди, за ними йдуть Данія та Фінляндія відповідно.



Росія в рейтингу поточного року зайняла 41-е місце. Останні рядки - за Оманом, Іраком і Таджикистаном.