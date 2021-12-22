Україна піднялася на 35 позицію в рейтингу паспортів

16:07 13 квітень Київ, Україна

Компанії Henley & Partners провела традиційний перегляд позицій щодо рейтингу паспортів, згідно з яким Україна з 46 місця піднялася на 35.

Про це свідчать опубліковані у вівторок, 13 квітня, дані Індексу паспортів за II квартал від компанії Henley & Partners.



Так, в період з січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном і Карибськими Нідерландами.



Тепер власники українського паспорта теоретично можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття в 136 країн світу.



Втім, через карантинні обмеження в зв'язку з пандемією коронавірусу в багатьох країнах реальні можливості подорожувати для українців сильно обмежені.



У рейтингу перше місце як і раніше займає японський паспорт - громадянам цієї країни відкриті кордони 193 країн світу, незважаючи на наявну заборону на в'їзд іноземних громадян на територію Японії. На другому місці - сінгапурський паспорт, який відкриває можливість для безвізових подорожей 192 країнами світу. На третьому місці - Німеччина і Південна Корея (191).



Незважаючи на те, що після пандемії в Індексі було дуже мало змін, деякі з країн все ж продемонстрували видатні результати за останнє десятиліття. Так, у другому кварталі 2021 року Китай піднявся відразу на 22 позиції - з 90 місця з можливістю подорожувати сорока країнами світу, до 68 місця і доступом до 77 країн світу. Ще одна країна, яка показала найбільш вражаючі результати з 2011 року - ОАЕ - перемістилися з 65 на 15 місце. ОАЕ ведуть активні дипломатичні переговори з країнами по всьому світу. З паспортом ОАЕ можна подорожувати по 174 напрямках без візи або з візою після прибуття.



Нагадаємо, за підсумками 2020 року Україна піднялася в рейтингу паспортів до 41 місця.