Україна подала спільну заявку на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу

Україна подала спільну з Іспанією та Португалією заявку на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу, повідомляє президент УАФ Андрій Павелко.
За право провести мундіаль також боротимуться Єгипет, Греція, Саудівська Аравія та спільна заявка Уругваю, Аргентини, Парагваю та Чилі.
У заявці України немає конкретних деталей щодо кількості матчів чи міст-господарів.
За право провести мундіаль також боротимуться Єгипет, Греція, Саудівська Аравія та спільна заявка Уругваю, Аргентини, Парагваю та Чилі.
У заявці України немає конкретних деталей щодо кількості матчів чи міст-господарів.
У 2030 році Чемпіонат світу з футболу відзначить 100-річчя з початку першого в історії проведення турніру.
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