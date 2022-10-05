Україна подала спільну заявку на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу

17:08 05 жовтня Київ, Україна

Україна подала спільну з Іспанією та Португалією заявку на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу, повідомляє президент УАФ Андрій Павелко.



За право провести мундіаль також боротимуться Єгипет, Греція, Саудівська Аравія та спільна заявка Уругваю, Аргентини, Парагваю та Чилі.



У заявці України немає конкретних деталей щодо кількості матчів чи міст-господарів.

"Має бути презентація заявки в Києві, Мадриді та Лісабоні на рівні FIFA. «Але перший і найважливіший крок у напрямку реалізації заповітної мрії зроблено», – каже Павелко.

У 2030 році Чемпіонат світу з футболу відзначить 100-річчя з початку першого в історії проведення турніру.