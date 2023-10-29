Україна перейшла на "зимовий час": сьогодні спимо на годину довше

08:05 29 жовтня Київ, Україна

Для українців перехід на "зимовий" та "літній" час став своєрідним "днем бабака". Ми втомилися, а він повторюється знову і знову. Невже колись цьому настане кінець? Але поки Україна знову в ніч на неділю, 29 жовтня, о 4-й годині ранку перевела стрілки годинника на годину назад. Знову настав зимовий час.

Таким чином, ця доба автоматично "збільшилася" на годину.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року, перехід на "зимовий" час відбувається щорічно в останню неділю жовтня о 4-й годині ночі. Цього року дата припадає на 29 жовтня.

При зміні літнього та зимового часу більшість електронних пристроїв, таких як комп'ютери, ноутбуки, смартфони, планшети та інші, автоматично переводять годинник, синхронізуючись через Інтернет.

Якщо пристрій не підключено до Інтернету, необхідно перевести його вручну в налаштуваннях пристрою. Також вручну переводяться механічні або електронні годинники.

Зауважимо, що точний час можна дізнатися, набравши на мобільному телефоні комбінацію *160#. Послуга безкоштовна та доступна абонентам усіх українських мобільних операторів.

До речі, в Укрзалізниці нагадали, що час відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника. Усі зміни у розкладі організація погодила заздалегідь.

2021 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який пропонує скасувати сезонне переведення годинників, залишивши в Україні "зимовий" час. Парламент не зміг ухвалити цей закон, документ було відправлено на доопрацювання.