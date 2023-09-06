Україна очікує 76,7 млн ​​тонн цьогорічного врожаю - Мінагрополітики

"У червні, під час початку жнив, прогноз був збільшений до 68 млн тонн, що все ще було на 7% нижче за показники 2022 року. Однак завдяки сприятливим погодним умовам прогноз був додатково скоригований у позитивний бік і досяг 76,7 млн тонн, що на 5% більше, ніж роком раніше", - говориться в заяві.