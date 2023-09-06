Україна очікує 76,7 млн ​​тонн цьогорічного врожаю - Мінагрополітики

У поточному році прогноз урожаю українських аграріїв був значно покращений і склав 76,7 млн тонн, згідно з офіційними даними, представленими Міністерством аграрної політики та продовольства у звіті від 10 серпня.
Цікаво зазначити, що на початок весни прогнозувався збір 63,5 млн тонн урожаю, що становило 13% зниження порівняно з минулим роком.
Цікаво зазначити, що на початок весни прогнозувався збір 63,5 млн тонн урожаю, що становило 13% зниження порівняно з минулим роком.
При цьому загальна площа посіву ярих та озимих зернових у поточному році була на 980 тис. га менше, ніж у попередньому, і становила 10 895 тис. га. Але погодні умови сприяли високій урожайності зернових культур, досягнувши майже 51,8 центнера з гектара, що суттєво підвищило загальний обсяг урожаю.
За прогнозами Мінагрополітики, очікується наступний збір урожаю зернових: пшениця - 20,9 млн тонн, ячмінь - 5,8 млн тонн і кукурудза - 28,1 млн тонн.
Також прогнозується виробництво 20,3 млн тонн олійних культур, включаючи 12 млн тонн соняшника, 4 млн тонн ріпаку і 4,2 млн тонн соєвих бобів.
Крім того, очікується збір 13,7 млн тонн цукрових буряків.
За прогнозами Мінагрополітики, очікується наступний збір урожаю зернових: пшениця - 20,9 млн тонн, ячмінь - 5,8 млн тонн і кукурудза - 28,1 млн тонн.
Також прогнозується виробництво 20,3 млн тонн олійних культур, включаючи 12 млн тонн соняшника, 4 млн тонн ріпаку і 4,2 млн тонн соєвих бобів.
Крім того, очікується збір 13,7 млн тонн цукрових буряків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі