Україна знову повертається до "помаранчевої" зони

14:55 09 січень Київ, Україна

Схоже, коронавірус знову атакує українців. Як стало відомо із повідомлень Міністерства охорони здоров'я України, з сьогоднішнього дня, 9 січня, Херсонська область повертається до "помаранчевої" зони карантину. До цього вся Україна перебувала у "жовтій" зоні.

Причиною цього став рівень захворюваності, що дорівнює 65 при критичному показнику 75 на 100 тисяч населення ("червона" зона). Лікарняні ліжка для ковидних хворих заповнені вже на 78,6%, за норми 50%.

МОЗ вкотре закликає українців дотримуватися запобіжних заходів, носити захисні маски та уникати людних місць.

У період багатьох січневих свят у людей притуплюється пильність, свою роль у цьому грає і алкоголь. А внаслідок – чергові спалахи вогнищ захворювання, госпіталізації, смерті.

Багатьом, у кого після другої дози вакцинації минуло не менше 6 місяців, варто вже подумати про бустерну вакцинацію. В Україні її можна зробити вакцинами Moderna чи Comirnaty від Pfizer. Пам'ятайте, що можна записатися на вакцинацію онлайн.