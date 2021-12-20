Україна знову перейшла на літній час - підйом на годину раніше

Попри довгі багаторічні дебати, Україна як і раніше крутить стрілки годинника. Сьогодні українці перескочили на годину вперед, і «втратили» таким чином годину життя. Питання скасування цього правила, що втратило актуальність, зависло в повітрі.

Варто відзначити, що недавно Верховна Рада намагалася скасувати сезонне переведення годинників, але нардепам під час голосування не вистачило 14 голосів для прийняття законопроєкту "Про обчислення часу в Україні".

Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про скасування переведення годинника в Україні. А тим часом 28 березня о третій годині ранку за київським часом стрілки годинника були переведені на одну годину вперед - на 4:00. Це означає, що вже з неділі українці спатимуть, по відчуттях, на годину менше.

Нагадаємо, щорічно Україна переводить стрілки годинника на літній і зимовий час. Так, щорічно перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня, а на літній - в кінці березня.

Тим часом багато країн вже відмовилися від сезонної зміни часу, оскільки, за словами лікарів, це негативно впливає на здоров'я і самопочуття людей.