Україна опинилася в списку країн, де економічно невигідно мати авто

У сучасному світі автомобіль став невіддільною частиною повсякденного життя, проте чи всім він по кишені?! Страхування, заправка паливом, ремонт - все це збільшує витрати. Зокрема, в Україні, щоб купити і експлуатувати автомобіль, необхідно витрачати 413% середньої річної зарплати.
Видання ScrapCarComparison провело дослідження і склало рейтинг країн, де найбільш економічно доцільно мати власний автомобіль.
В рамках дослідження були зіставлені вартість нових машин, а також середні витрати на їхню експлуатацію із середнім розміром річної зарплати громадян. У рейтинг потрапили 40 країн, щодо яких були доступні необхідні офіційні дані.
Як з'ясувалося, українцю необхідно витрачати 413% середньої річної зарплати, щоб придбати і експлуатувати автомобіль.
При цьому найбільші витрати на покупку і утримання автомобіля в Туреччині - 652% середньої річної зарплати, тоді як найнижчі - в Австралії (49%). У США цей показник становить 54,8%, Данії - 60%, Канаді - 64%, Швеції - 75%.
Видання ScrapCarComparison провело дослідження і склало рейтинг країн, де найбільш економічно доцільно мати власний автомобіль.
В рамках дослідження були зіставлені вартість нових машин, а також середні витрати на їхню експлуатацію із середнім розміром річної зарплати громадян. У рейтинг потрапили 40 країн, щодо яких були доступні необхідні офіційні дані.
Як з'ясувалося, українцю необхідно витрачати 413% середньої річної зарплати, щоб придбати і експлуатувати автомобіль.
При цьому найбільші витрати на покупку і утримання автомобіля в Туреччині - 652% середньої річної зарплати, тоді як найнижчі - в Австралії (49%). У США цей показник становить 54,8%, Данії - 60%, Канаді - 64%, Швеції - 75%.
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