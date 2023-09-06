Україна оголосила про відкриття тимчасових коридорів для торгових суден у Чорному морі

Відповідно до навігаційного доручення Військово-морських сил ЗСУ було встановлено нові тимчасові маршрути руху цивільних суден у чорноморських морських портах України.
Про це повідомили ВМС ЗСУ у четвер, 10 серпня.
Вказано, що раніше ці маршрути були запропоновані Україною для Міжнародної морської організації. Рада IMO визнала право України на вільне торгове судноплавство. Також IМО закликала росію дотримуватись міжнародних конвенцій і не загрожувати судноплавству в Чорному морі.
Вказані маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.
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