Україна налагодить виробництво електромобілів Volkswagen

Український завод "Єврокар" планує запустити виробництво електромобілів Volkswagen
Про це повідомляє народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Роберт Горват на сторінці в Facebook.
Виробництво електромобілів в Україні стане можливим після прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів №3476 і №3477. Ці закони дозволять кардинально змінять податкову і митну політику області виробництва електрокарів в Україні.
За словами нардепа, цей проект допоможе залучити в країну міжнародних інвесторів, а також повністю перезапустить вітчизняне автовиробництво і виведе його на європейські ринки.
Відзначимо, що законопроект №3476 продовжує пільги на електромобілі до 2025 року, а №3477 - звільняє від податків до 2029 року комплектуючі та обладнання для випуску машин на електротязі.
Відзначимо, що законопроект №3476 продовжує пільги на електромобілі до 2025 року, а №3477 - звільняє від податків до 2029 року комплектуючі та обладнання для випуску машин на електротязі.
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