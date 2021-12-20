Україна налагодить виробництво електромобілів Volkswagen

18:14 13 липень Київ, Україна

Український завод "Єврокар" планує запустити виробництво електромобілів Volkswagen

Про це повідомляє народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Роберт Горват на сторінці в Facebook.



Виробництво електромобілів в Україні стане можливим після прийняття Верховною Радою необхідних Виробництво електромобілів в Україні стане можливим після прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів №3476 і №3477. Ці закони дозволять кардинально змінять податкову і митну політику області виробництва електрокарів в Україні.

"Ми стали ще на крок ближче до електромобілів made in Ukraine", - прокоментував Горват.

За словами нардепа, цей проект допоможе залучити в країну міжнародних інвесторів, а також повністю перезапустить вітчизняне автовиробництво і виведе його на європейські ринки.



Відзначимо, що законопроект №3476 продовжує пільги на електромобілі до 2025 року, а №3477 - звільняє від податків до 2029 року комплектуючі та обладнання для випуску машин на електротязі.



