Україна почне власне виробництво важких дронів Anka

14:06 12 грудень Київ, Україна

Ще не забуте російське звинувачення, пов'язане із застосуванням безпілотника турецького виробництва українськими військами на Донбасі. І ось тепер причин докоряти Туреччині не буде, адже Україна розпочинає програму виробництва власних БПЛА. За словами спікера української делегації у Тристоронній контактній групі з Донбасу Олексія Арестовича, у Василькові поблизу Києва будується спільне українсько-турецьке підприємство з випуску реактивних БПЛА нового покоління – Anka.

Anka – це нове покоління реактивних БПЛА після Bayraktar. Маючи український двигун та турецьке оснащення, дрон може виконувати завдання перехоплювача.

"Реактивні, не поршневі, а реактивні. БПЛА, що перевищує Bayraktar за всіма характеристиками", - зауважив Арестович. Спікер сказав, що перші безпілотники мають вийти з виробничих ліній уже за рік.

Довідка: Anka - БПЛА, створений турецькою компанією Turkish Aerospace Industries (TAI). Цей апарат здатний нейтралізувати ППО супротивника. На озброєнні безпілотника можуть бути вісім ПТУР Roketsan Cirit або чотири керовані плануючі авіабомби MAM-L з лазерним наведенням.

Нагадаємо, що використання дронів дозволяє значно скоротити людські та фінансові втрати в бойових умовах.