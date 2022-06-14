Україна розпочинає підготовку до проведення Євробачення-2023. Розглядають різні локації

11:27 14 червня Київ, Україна

Україна вже розпочинає підготовку до проведення фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2023, заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ інтегровані у роботу над підготовкою до проведення конкурсу, адже головне питання для України та для Європейського мовного союзу – безпека.

«Для того, щоб забезпечити зручну логістику, а головне безпеку, розглядаємо різні локації. Які саме поки що не можемо анонсувати», – зазначив він.

Нагадаємо, що на конкурсі «Євробачення» у 2022 році, що проходив в італійському Турині, переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею «Стефанія». За традицією конкурсу, наступного року він має відбуватися у країні-переможниці.



Через те, що на території України досі йдуть бойові дії, виникли сумніви, чи українці зможуть провести «Євробачення-2023». Деякі країни Європи, зокрема, Великобританія, Польща та Іспанія заявили, що готові зайнятися організацією конкурсу у себе, якщо Україні не вдасться цього зробити.



Проте міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко виключив такий варіант розвитку подій, за якого українці відмовилися б від організації «Євробачення». У тому, що наступного року Україна прийме Євробачення, упевнений і президент країни Володимир Зеленський.