Україна розпочинає підготовку до проведення Євробачення-2023. Розглядають різні локації

Україна вже розпочинає підготовку до проведення фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2023, заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ інтегровані у роботу над підготовкою до проведення конкурсу, адже головне питання для України та для Європейського мовного союзу – безпека.
Нагадаємо, що на конкурсі «Євробачення» у 2022 році, що проходив в італійському Турині, переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею «Стефанія». За традицією конкурсу, наступного року він має відбуватися у країні-переможниці.
Через те, що на території України досі йдуть бойові дії, виникли сумніви, чи українці зможуть провести «Євробачення-2023». Деякі країни Європи, зокрема, Великобританія, Польща та Іспанія заявили, що готові зайнятися організацією конкурсу у себе, якщо Україні не вдасться цього зробити.
Проте міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко виключив такий варіант розвитку подій, за якого українці відмовилися б від організації «Євробачення». У тому, що наступного року Україна прийме Євробачення, упевнений і президент країни Володимир Зеленський.
Через те, що на території України досі йдуть бойові дії, виникли сумніви, чи українці зможуть провести «Євробачення-2023». Деякі країни Європи, зокрема, Великобританія, Польща та Іспанія заявили, що готові зайнятися організацією конкурсу у себе, якщо Україні не вдасться цього зробити.
Проте міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко виключив такий варіант розвитку подій, за якого українці відмовилися б від організації «Євробачення». У тому, що наступного року Україна прийме Євробачення, упевнений і президент країни Володимир Зеленський.
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