Україна почала експортувати зерно через хорватські порти і країна готова далі розвивати цей шлях, розширюючи можливості транспортного коридору. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр України та міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.
На зустрічі також обговорювалися питання обмежень для українського експорту, і сторони наголосили на важливості спільних рішень у цій галузі.
Крім того, було обговорено актуальну тему прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування. Сторони також обговорили майбутню конференцію з розмінування, заплановану на жовтень у Загребі, та висловили сподівання, що вона сприятиме координації зусиль міжнародних партнерів з розмінування в Україні.
Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович також запропонував допомогу Україні у розслідуванні військових злочинів, посилаючись на досвід своєї країни у цій галузі. Це може охоплювати обмін досвідом та експертизою зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які займаються розслідуванням військових злочинів, скоєних за часів війни.
Крім того, було обговорено актуальну тему прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування. Сторони також обговорили майбутню конференцію з розмінування, заплановану на жовтень у Загребі, та висловили сподівання, що вона сприятиме координації зусиль міжнародних партнерів з розмінування в Україні.
Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович також запропонував допомогу Україні у розслідуванні військових злочинів, посилаючись на досвід своєї країни у цій галузі. Це може охоплювати обмін досвідом та експертизою зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які займаються розслідуванням військових злочинів, скоєних за часів війни.
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