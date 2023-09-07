15:24 07 вересня Київ, Україна

Україна почала експортувати зерно через хорватські порти і країна готова далі розвивати цей шлях, розширюючи можливості транспортного коридору. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр України та міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякую за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже популярний. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут відіграватиме важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", - зазначила Свириденко.

На зустрічі також обговорювалися питання обмежень для українського експорту, і сторони наголосили на важливості спільних рішень у цій галузі.



Крім того, було обговорено актуальну тему прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування. Сторони також обговорили майбутню конференцію з розмінування, заплановану на жовтень у Загребі, та висловили сподівання, що вона сприятиме координації зусиль міжнародних партнерів з розмінування в Україні.



Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович також запропонував допомогу Україні у розслідуванні військових злочинів, посилаючись на досвід своєї країни у цій галузі. Це може охоплювати обмін досвідом та експертизою зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які займаються розслідуванням військових злочинів, скоєних за часів війни.