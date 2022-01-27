Україна на другому місці в Європі за смертністю і на четвертому - по COVID-зараженнях

12:13 09 травень Київ, Україна

Ми не втомлюємося повторювати, що Україна - це Європа. Але яке місце в цій Європі ми займаємо? Упродовж минулої доби наша країна вийшла на 4 місце серед країн Європи за захворюваністю на коронавірус. А за рівнем добової смертності від коронавірусу Україна на другому місці в Європі. Про це повідомляє Worldometers.

Всього за добу в світі діагностували більш ніж 781 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Так, в Індії зафіксували понад 409 тисяч нових заражень, в Бразилії - понад 63 тисячі, в США - більше ніж 35 тисяч. Тут Україна займає 11 місце.

Крім того, понад 20 тисяч хворих зареєстрували у Франції. Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Туреччина і Аргентина.

Померли за добу 13 тисяч осіб, в яких підтвердили коронавірус.

Раніше повідомлялося, що в Україні не залишилося "червоних" COVID-зон. Сумська область останньою вийшла з "червоної" зони. При цьому в Україні діють обмеження, встановлені для жовтого рівня епідеміологічної небезпеки.