Україна на п'ятому місці в Європі за поширенням COVID

10:46 11 квітень Київ, Україна

Згідно з даними, опублікованими на сайті Worldometers, за минулу добу в усьому світі було виявлено більше ніж 703 тисяч нових випадків інфікування вірусом COVID-19. За показником добового приросту захворювань України зайняла 11 місце в світі і п'яте в Європі.

При цьому найбільше хворих знову виявили в Індії, Бразилії, США. Зокрема, в Індії зафіксували майже 153 тис. нових заражень, в Бразилії - понад 69 тис. в США - більше 66 тис.

Крім того, більше 52 тис. хворих зареєстрували в Туреччині. Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Франція і Польща.

Україна серед країн світу посідає 11 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - п'яту позицію.

Відзначимо, днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що необхідності в локдауні по всій країні немає.