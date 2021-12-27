Україна на 74-му місці у рейтингу гендерної рівності

15:23 27 грудень Київ, Україна

З 2006 року Всесвітній економічний форум досліджує індекс гендерного розриву за чотирма показниками: економічна участь, розширення прав та можливостей у політиці, рівень освіти, доступ до системи охорони здоров'я та тривалість життя.

Загалом порівняно з 2020 роком індекс гендерного розриву не зменшився, а збільшився на 0,6% і зараз становить 68%. Щоб подолати цю нерівність, людству знадобиться 135 років. Україна в рейтингу знаходиться на 74-му місці зі 156 країн. Найбільший розрив залишається в економічній та політичній сферах. У двох інших показниках уже майже досягли паритету.

За 30 років незалежності Україна зробила певні кроки щодо подолання гендерних стереотипів. Але й сьогодні далеко не кожен готовий погодитись, що з рівністю статей у нашій країні все добре.



Одним із аспектів гендерної рівності в Україні є сам факт існування «жіночих» професій. Відомо, що жінки в Україні заробляють у середньому на 24% менше за чоловіків. Такими є дані Державної статистики. Виходить трохи незрозуміло, адже на плечі жінки, крім оплачуваної роботи, лягає домашня праця, яка вважається жіночою: прибирання, приготування, догляд за дітьми.



У 2017 році Кабмін скасував так званий перелік «нежіночих» професій. Це близько 450 посад у різних галузях: будівництві, металургії, транспортній, авіаційній, гірській сферах тощо, на які раніше жінок не брали. Але це ще не означає, що в Україні зникла дискримінаційна практика чи не залишилося заборонених професій, наприклад, у сектор безпеки і оборони або професій цивільного характеру.

Якщо зрозуміти, який гендерний розподіл зараз в Україні і де більше залучено жінок, а де чоловіків, стає зрозуміло, що в таких сферах, як політика та економіка, держава залучає не весь свій соціальний ресурс, адже співвідношення жінок до чоловіків в Україні 54% 46% відповідно. І той факт, що лише 20,8% жінок зараз представлені в парламенті, доводить нерівномірний соціальний поділ у політичній сфері. В останні роки країна все ж таки зробила певні кроки щодо зміни цього дисонансу. Для початку Верховна Рада затвердила гендерне квотування у 2019 році. Це означає, що у кожній п'ятірці партійного виборчого списку обов'язково мають бути жінки – не менше двох. У квітні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує декретні відпустки для чоловіків. І це відповідає духу євроінтеграції: такі відпустки сьогодні є у 22 із 28 країн Євросоюзу.

Проте ще один важливий крок, який треба зробити, щоб подолати гендерну нерівність в Україні, це ратифікація Стамбульської конвенції. Цей міжнародний юридичний обов'язковий акт охоплює питання, пов'язані з насильством щодо жінки (покарання та переслідування злочинців, захист і допомога жертвам, запобігання та протидія насильству щодо жінок як соціальне громадське явище). Сьогодні Конвенцію підписали 46 країн світу та Євросоюзу. Водночас ратифікували документ лише понад 30 країн. Україна підписала цей документ ще у 2011 році, проте досі не ратифікувала. У порівнянні: уряд Молдови ратифікував конвенцію 15 жовтня цього року, підписали її не так давно, 2017-го.



На думку головної редакторки проєкту «Жінки – це 50% успіху України» Лесі Ганжі, є два фактори, які заважають ухваленню Конвенції: «Перший – страх перед словом «гендер». Нерозуміння відмінностей між поняттями «соціальна стать» та «біологічна стать», посилання на релігійні аргументи у питанні взаємодії статей примітивізує реальну картину світу і не сприяє суспільному розумінню. Позиція церков породжує наступний аргумент проти ухвалення Стамбульської конвенції – електоральний. Більшість політичних партій та окремих політиків явно чи кулуарно спирається на вплив дисциплінованого релігійного виборця. Ми всі пам'ятаємо, як Петро Порошенко пообіцяв прийняття Стамбульської конвенції на Жіночому конгресі, проте потім віддав перевагу слогану «Армія, мова, віра».

Другий аргумент: Стамбульська конвенція передбачає створення моніторингових міжнародних органів у сфері домашнього насильства. Очевидно, це невигідно українським силовикам, які не хочуть звітувати на рівні Ради Європи, а також не хочуть припускати до своєї закритої системи європейські моніторингові органи».



Коли ми говоримо про Стамбульську конвенцію, йдеться не лише про жінок. Конвенція містить механізми захисту людини, щодо якої відбувається насильство. Стамбульська конвенція має допомогти впровадити таку систему, щоб зміцнити становище менш захищених. Ратифікація дозволила б експертам Ради Європи контролювати, як Україна виконує взяті на себе зобов'язання, що містяться в документі. Також Україна матиме право вимагати посилення відповідальності для кривдників українських громадянок за кордоном. Це також стосується відповідальності для кривдників-українців, які ховаються за кордоном.



Чи може гендерна приналежність визначати долю людини? У рівноправному світі – ні. Змінювати ці шаблонні думки слід освітою та просвітництвом, розвитком інфраструктури, яка вивільнила б жінок з доглядової праці (ясла, дитсадки, патронаж для літніх людей, організація дозвілля літніх людей тощо), квотуванням у політиці та владі, тому що суспільство змінюють приклади нових соціальних моделей, а більша кількість таких моделей із квотою з'являється набагато швидше. Для прогресу у цьому питанні потрібні комплексні зміни суспільної свідомості: починаючи з садків і до створення гендерних студій в українських університетах.



Доступ жінок до освіти та будь-якої бажаної професії повинен дорівнювати тим самим правам, що отримує кожна людина з моменту народження. Якщо в державі є незначне порушення цих прав — це вже недосконалість влади та верховенства права. Їх треба помічати та боротися з ними навіть малими кроками.