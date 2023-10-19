Україна, Молдова та Румунія об'єднують зусилля для евакуації громадян із Сектору Гази

12:42 19 жовтня Київ, Україна





Про це за підсумками телефонної розмови міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії з посиланням на МЗС Молдови, пише Newsmaker.



Наголошується, що переговори відбулися вранці 19 жовтня. Україна, Молдова та Румунія вирішили об'єднати зусилля для евакуації громадян із Сектору Гази.Про це за підсумками телефонної розмови міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії з посиланням на МЗС Молдови, пише Newsmaker.Наголошується, що переговори відбулися вранці 19 жовтня.

"Ця співпраця дозволить провести швидку та безпечну евакуацію наших громадян через пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом", - наголошується у заяві Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

Наразі єдиний прикордонний пункт між Сектором Гази та Єгиптом не працює.

Раніше видання BBC повідомляло, що КПП Рафах на кордоні Сектора Гази з Єгиптом відкриють на один день, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги до Сектора Гази та надати іноземцям можливість залишити анклав. Видання зазначило, що влада Єгипту не хоче відкривати прикордонний перехід, доки не отримає гарантії безпеки для своїх співробітників. Крім того, Каїр дав зрозуміти, що буде готовий надати можливість залишити Газу тільки іноземним громадянам, а постійні жителі анклаву повинні залишитися.