Україна лідирує в топі країн по забрудненню повітря

19:23 16 березень Київ, Україна

Однією з найбільш забруднених країн світу вже кілька років залишається Індія, 35 індійських міст входять в топ-50 найбрудніших міст світу. Київ у рейтингу опинився на 39 місці.

Про це йдеться в звіті World Air Quality Report - 2020.



За рік показники України погіршилися. У 2019 Україна перебувала на 60 місці в світі і на 13-му - в Європі.



Згідно з рейтингом, за підсумками минулого року найбільш забрудненими в світі є регіони Південної та Східної Азії, зокрема, Бангладеш, Китай, Індія і Пакистан.



Відзначається, що екстремальні забруднення повітря сталися через лісові пожежі і пил, шторми, пов'язані з підвищенням глобальної температури, а також сільськогосподарськими роботами.



При цьому пандемія коронавірусу привела до зменшення забруднення повітря, відзначають укладачі звіту. За їхніми даними, в 2020 році в 65% містах світу покращилася якість повітря в порівнянні з 2019 роком, тоді як 84% країн мали загальні поліпшення.



Найзабрудненішим третій рік поспіль залишається індійський Нью-Делі. У першій половині сотні рейтингу міст опинилися 35 міст Індії.



В першу п'ятірку міст також увійшли Дакка (Бангладеш), Улан-Батор (Монголія), Кабул (Афганістан) і Доха (Катар).



Київ у рейтингу опинився на 39 місці, тоді як роком раніше був на 49 місці.



Рейтинг міст і країн швейцарська група IQAir визначає за рівнем якості повітря на основі концентрації в ньому дрібних твердих частинок PM2,5, які є основними забруднювачами повітря разом з діоксидом сірки (SO2), твердими частинками (PM10), діоксидом азоту (NO2), оксидом вуглецю (CO) і озону (O3).



Відзначимо, в останній рік Київ регулярно знаходиться в світовому топі по забрудненню повітря.