Україна до 2100 року може перетворитися на пустелю

11:39 03 серпня Київ, Україна

Якщо загальна температура планети, як прогнозують вчені-кліматологи, виросте на 2-2,5 градуса, то до 2100 року Україна ризикує перетворитися на пустелю.

Як саме зміниться клімат, розповів на своїй сторінці в Facebook голова Постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий, посилаючись на дослідження журналістів BBC-Україна.



Відзначається, що Україна вже до 2100 року може стати схожою на Австралію. Клімат ставатиме теплішим і посушливим. Нові умови дозволять успішно вирощувати тільки пшеницю і соняшники.



Довгі посушливі періоди будуть чергуватися з короткими, але сильними зливами.



Що стосується зимового періоду, то періодично в Україну будуть надходити аномальні похолодання з Арктики з сильними снігопадами. Разом з тим довготривалих снігових періодів ставатиме менше.



Звичними для українців стануть надзвичайні погодні явища. Посуха і сильні вітри будуть викликати пилові бурі. Непередбачуваний клімат призведе до збільшення частоти та інтенсивності інших аномалій: пожеж, посух, торнадо, ураганів, сильних опадів.



Зміна умов існування призведе до міграції флори і фауни. В Україну вже переселилися небачені до цього рожеві пелікани, шакали і степові лисиці з Центральної Азії. А зовсім скоро фауну країни можуть поповнити нові види отруйних змій, сухопутні черепахи, багато комах і птахів.



Нові види тварин, птахів і комах можуть поширювати такі хвороби, як пташиний грип, лихоманку східного Нілу, хворобу Лайма і сказ.