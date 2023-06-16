Україна шукає шляхи евакуації громадян із окупованої частини Херсонщини

Влада України шукає шляхи для евакуації громадян з лівого берега Херсонщини, який знаходиться під контролем окупаційних військ Росії.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За словами Клименка, вже вдалося евакуювати 1854 особи, проте евакуація продовжується. Забирають і людей, і свійських тварин. Після цього постраждалих доставляють до пунктів надання допомоги.
Глава МВС розповів, що рятувальники намагаються проводити роботи максимально швидко. Проте заважає сильна течія, а також обстріли росіян.
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