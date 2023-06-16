Україна шукає шляхи евакуації громадян із окупованої частини Херсонщини

17:17 07 червня Київ, Україна

Влада України шукає шляхи для евакуації громадян з лівого берега Херсонщини, який знаходиться під контролем окупаційних військ Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Наразі на території Херсонської області підтоплено 29 населених, з них 10 - на тимчасово окупованій території. І ми зараз вирішуємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які перебувають на лівому березі Дніпра, кинуті росіянами напризволяще". , – зазначив він.

За словами Клименка, вже вдалося евакуювати 1854 особи, проте евакуація продовжується. Забирають і людей, і свійських тварин. Після цього постраждалих доставляють до пунктів надання допомоги.



Глава МВС розповів, що рятувальники намагаються проводити роботи максимально швидко. Проте заважає сильна течія, а також обстріли росіян.