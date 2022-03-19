Україна має один з найвищих ризиків посухи в найближчому майбутньому

11:24 21 червня Київ, Україна

При комплексному вивченні природних показників 138 країн світу, до яких був необмежений доступ, дослідницька організація World Resources Institute (WRI) прийшла до висновку, що Україна має один з найвищих ризиків посухи в недалекому майбутньому.



У рейтингу WRI були зібрані дані, які складали з урахуванням трьох показників - сільськогосподарського, промислового і регіонального. Фахівці аналізували інтенсивність минулої посухи, наявність дефіциту води, ураження від посухи, чисельність населення, обсяг посівів і поголів'я худоби.



В першу п'ятірку антирейтингу увійшли Молдова, Україна, Бангладеш, Індія і Сербія.



Найбільш сприятливою ситуація є у Ісландії та Норвегії (Європа) і в Сенегалі (Африка).



Значна частина країн Африки не були проаналізовані через відсутність доступу до даних для аналізу. Також уточнюється, що країни, схильні до ризику посухи, не завжди повинні відчувати великий дефіцит води. Однак наслідки все одно можуть бути серйозними.



За даними Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів, Україна переходить в зону надвисоких температур і катаклізмів через погодні зміни і вже в найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій.