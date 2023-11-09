Україна має достатні запаси електроенергії для всіх споживачів – "Укренерго"

15:57 08 листопада Київ, Україна

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів. "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів з боку рф. Ліміти споживання не запроваджувалися.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".



У той самий час у компанії поінформували, що вчора ввечері, 7 листопада, було обстріляно одну з теплоелектростанцій (ТЕС) у східному регіоні. Є пошкодження обладнання, але електростанція продовжила роботу та відключення споживачів не було.



Також учора в енергосистемі було зафіксовано профіцит електроенергії.

"Для збереження балансу між виробництвом та споживанням та операційною безпекою енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 11:00 до 14:00 денні години надавав аварійну допомогу, придбавши надлишки української електроенергії загальним обсягом 480 МВт-год", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні електроенергія експортується до Словаччини, Молдови та Румунії в нічний час (добовий мінімум споживання) загальним обсягом 3042 МВт-год, з максимальною потужністю в окремий час до 353 МВт. Імпорт електроенергії здійснюється в денні та вечірні години (період максимального споживання) зі Словаччини та Румунії, загальним обсягом 2175 МВт-год, з максимальною потужністю в окремий час до 385 МВт.



В "Укренерго" зазначили, що з бойових дій та з інших причин без світла залишається 431 населений пункт.