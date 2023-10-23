Україна та Румунія встановлюють новий залізничний маршрут

12:40 23 жовтня Київ, Україна

У Коломиї Івано-Франківської області ініційовано роботи зі створення залізничного маршруту до Румунії. Мер Коломиї Богдан Станіславський підтвердив, що він підписав меморандум із мером румунського міста Сігіт-Мармація Василем Молдаваном.



Цей документ передбачає співпрацю у розробці залізничного маршруту між Коломиєю та Сігіт-Мармацією, який забезпечить залізничне сполучення між цими містами та дозволить Коломиї розширити свої залізничні зв'язки з іншими країнами Євросоюзу.



Раніше в регіоні було запущено залізничний маршрут Коломия – Варшава. Планується створити маршрут Коломия – Сігіт-Мармація на базі вже наявних маршрутів 753/754 та 755-756 Рахів – Валя-Вішеулуй.



Мер Станіславський висловив сподівання, що ця ініціатива буде реалізована в найближчому майбутньому, і звернеться до міської ради з пропозицією звернутися до уряду та "Укрзалізниці" з проханням підтримати цю ідею. Румунські партнери також мають намір звернутися до свого національного перевізника для підтримки цієї ініціативи.