Україна і Китай - країни-лідери за кількістю дітей, усиновлених американцями

06:27 27 листопада Київ, Україна

У 2019 році в американські сім'ї потрапило 298 українських дітей, в 2014 році - 521 дитина, а на початку 2000-х років - 1 240 дітей. Кількість усиновлень значно знизилася, проте Україна, слідом за Китаєм, займає провідну позицію в питаннях усиновлення дітей громадянами США



Про це йдеться в звіті Державного департаменту США.



У минулому році американці всиновили 298 українських дітей. З них 54% - хлопчики, 46% - дівчатка. 150 дітей з усіх усиновлених в США - це підлітки від 13 до 17 років. Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, були у віці від 5 до 12 років.



Відзначається, що більшість з цих дітей - з особливими потребами або старшого віку. Деякі були усиновлені разом з братами і сестрами.



Протягом останніх років кількість усиновлених з України в США дітей знижується. Для порівняння, в 2014 році американці всиновили 521 дитину, а найбільший сплеск усиновлення в США припав на початок 2000-х років. Наприклад, в 2001 році американці всиновили в Україні 1 240 дітей.