Україна і Китай - країни-лідери за кількістю дітей, усиновлених американцями

У 2019 році в американські сім'ї потрапило 298 українських дітей, в 2014 році - 521 дитина, а на початку 2000-х років - 1 240 дітей. Кількість усиновлень значно знизилася, проте Україна, слідом за Китаєм, займає провідну позицію в питаннях усиновлення дітей громадянами США.
Про це йдеться в звіті Державного департаменту США.
У минулому році американці всиновили 298 українських дітей. З них 54% - хлопчики, 46% - дівчатка. 150 дітей з усіх усиновлених в США - це підлітки від 13 до 17 років. Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, були у віці від 5 до 12 років.
Відзначається, що більшість з цих дітей - з особливими потребами або старшого віку. Деякі були усиновлені разом з братами і сестрами.
Протягом останніх років кількість усиновлених з України в США дітей знижується. Для порівняння, в 2014 році американці всиновили 521 дитину, а найбільший сплеск усиновлення в США припав на початок 2000-х років. Наприклад, в 2001 році американці всиновили в Україні 1 240 дітей.
Відповідно до статті 24 закону України "Про охорону дитинства" - усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями проводиться, якщо були вичерпані всі можливості передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.
Країною-лідером за кількістю усиновлення в США продовжує бути Китай, звідки в минулому році американці всиновили 819 дітей, в основному у віці від народження до 2 років.
Серед сусідніх з Україною країн громадяни США усиновили в минулому році: в Польщі - 6 дітей, в Румунії - 5 дітей, в Угорщині - 30 дітей. Росія заборонила громадянам США всиновлювати. У Білорусі взагалі заборонено міжнародне усиновлення.
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