Україна і Єгипет обговорили шляхи відновлення туризму

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Відзначається також, що сторони домовилися опрацювати проекти двох меморандумів в сфері туризму і культурно-історичної спадщини. Делегації обговорили можливість організації українських культурних заходів і розширення використання української мови в туристичних регіонах Єгипту.



За словами дипломатів, у зустрічі також взяли участь посадові особи ряду державних установ України та представники туристичного бізнесу України.



Окрему увагу було приділено перспективам подальшого розвитку двостороннього співробітництва в галузі торгівлі та інвестицій. Заступник міністра закликав єгипетську сторону до активної участі в інвестиційній діяльності та проектах з приватизації на території України.



Боднар також висловив подяку єгипетській стороні за всебічне сприяння в оперативній організації евакуації та повернення на батьківщину в березні цього року понад 32 тисяч українських туристів з Єгипту через загрозу поширення коронавируса.



Як повідомляв УНН, на минулому тижні міністерство охорони здоров'я оновило список країн, що належать до "червоної" і "зеленої" зонам за показниками поширення коронавируса. "Червоними" залишаються Албанія, Чорногорія і Єгипет.