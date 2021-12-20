Україна і Єгипет обговорили шляхи відновлення туризму

Сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Василя Бондара з делегацією з Єгипту.
З главою делегації АРЄ міністром туризму і старожитностей Арабської Республіки Єгипет Халедом аль-Анані, Бондар обговорив розвиток співробітництва в туристичній та культурній сферах, а також закликав єгипетську сторону до інвестування в Україну.
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"Сторони обговорили питання поетапного відновлення туристичної діяльності та забезпечення безпечних умов перебування українських туристів в Єгипті в умовах світової пандемії COVID-19, а також захисту прав та інтересів громадян України, працевлаштованих в сфері туризму на території АРЄ", - повідомили в МЗС.
Відзначається також, що сторони домовилися опрацювати проекти двох меморандумів в сфері туризму і культурно-історичної спадщини. Делегації обговорили можливість організації українських культурних заходів і розширення використання української мови в туристичних регіонах Єгипту.
За словами дипломатів, у зустрічі також взяли участь посадові особи ряду державних установ України та представники туристичного бізнесу України.
Окрему увагу було приділено перспективам подальшого розвитку двостороннього співробітництва в галузі торгівлі та інвестицій. Заступник міністра закликав єгипетську сторону до активної участі в інвестиційній діяльності та проектах з приватизації на території України.
Боднар також висловив подяку єгипетській стороні за всебічне сприяння в оперативній організації евакуації та повернення на батьківщину в березні цього року понад 32 тисяч українських туристів з Єгипту через загрозу поширення коронавируса.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні міністерство охорони здоров'я оновило список країн, що належать до "червоної" і "зеленої" зонам за показниками поширення коронавируса. "Червоними" залишаються Албанія, Чорногорія і Єгипет.
За словами дипломатів, у зустрічі також взяли участь посадові особи ряду державних установ України та представники туристичного бізнесу України.
Окрему увагу було приділено перспективам подальшого розвитку двостороннього співробітництва в галузі торгівлі та інвестицій. Заступник міністра закликав єгипетську сторону до активної участі в інвестиційній діяльності та проектах з приватизації на території України.
Боднар також висловив подяку єгипетській стороні за всебічне сприяння в оперативній організації евакуації та повернення на батьківщину в березні цього року понад 32 тисяч українських туристів з Єгипту через загрозу поширення коронавируса.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні міністерство охорони здоров'я оновило список країн, що належать до "червоної" і "зеленої" зонам за показниками поширення коронавируса. "Червоними" залишаються Албанія, Чорногорія і Єгипет.
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