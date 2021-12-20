Україна хоче реалізувати програму по трансплантації органів

18:23 09 липень Київ, Україна

На зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, президент України запропонував реалізувати в Україні програму з трансплантації

"Ця програма, про трансплантацію, я готовий ... Давайте зробимо це. Саме візьмемо цю програму, я зрозумів, які кошти - 3-4 мільярди. Ми зробимо все, щоб знайти ці кошти. І просто якщо ви говорите і це можливо зробити за 2 роки, побудувати в Україні - давайте зосередимося саме на цій програмі і щось сьогодні зробимо ", - сказав Володимир Зеленський Михайлу Загрійчук.

За словами Михайла Загрійчук, Україні потрібна система трансплантації органів, яка дозволить робити трансплантації громадянам і не відправляти їх за кордон, на що зараз витрачається 1,2 млрд грн, чого достатньо для лікування 400 чоловік, при реальній потребі в 10 тис.