Україна хоче реалізувати програму по трансплантації органів
18:23 09 липень Київ, Україна
На зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, президент України запропонував реалізувати в Україні програму з трансплантації
"Ця програма, про трансплантацію, я готовий ... Давайте зробимо це. Саме візьмемо цю програму, я зрозумів, які кошти - 3-4 мільярди. Ми зробимо все, щоб знайти ці кошти. І просто якщо ви говорите і це можливо зробити за 2 роки, побудувати в Україні - давайте зосередимося саме на цій програмі і щось сьогодні зробимо ", - сказав Володимир Зеленський Михайлу Загрійчук.
За словами Михайла Загрійчук, Україні потрібна система трансплантації органів, яка дозволить робити трансплантації громадянам і не відправляти їх за кордон, на що зараз витрачається 1,2 млрд грн, чого достатньо для лікування 400 чоловік, при реальній потребі в 10 тис.
"Що таке система - це не точкові трансплантації, а існування всіх видів по всій країні. І задоволення потреби. Ми не знаємо, орієнтовно навіть, скільки людей потребують ", - додав Загрійчук.
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