Україна готується до важкої зими: прем'єр-міністр про підготовку до опалювального сезону

15:17 17 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна практично повністю готова до опалювального сезону.



Цю інформацію він надав на засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові, як повідомляє пресслужба уряду 17 жовтня.



Шмигаль підкреслив, що Україна пережила важкий опалювальний сезон минулого року, але зараз на неї знову чекає "важка зима".



Він також зазначив, що цього сезону Україна отримала фінансову підтримку, а також допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури. Згідно зі Шмигалем, Сполучені Штати виділили 522 мільйони доларів на закупівлю відповідного енергетичного обладнання та підтримку енергетичної системи України.



Прем'єр-міністр оцінив готовність країни до опалювального сезону як "майже на 100%" та повідомив, що всі 9 блоків атомних електростанцій будуть у роботі протягом осінньо-зимового періоду.



Він підкреслив, що додано 1,5 ГВт потужності із запланованих 1,7 ГВт, і що у сховищах є достатня кількість газу – 15,8 мільярда кубічних метрів. Крім того, планується досягти рівня 16,5 мільярда кубічних метрів, що на 2 мільярди кубічних метрів більше, ніж заплановано, для забезпечення комфортної зими.