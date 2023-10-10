14:21 10 жовтня Київ, Україна

Україна готує термінову евакуацію українських громадян із Сектору Гази, доки Ізраїль не розпочав там наземну операцію. Наразі формують списки охочих виїхати до Єгипту через єдиний відкритий прикордонний пункт. Евакуацію планують провести до четверга, 12 жовтня.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.



Він розповів, що евакуація українців - "це питання годин". У Єгипті громадян зустрінуть дипломати.



Корнійчук додав, що ситуація у Секторі Гази зараз напружена, така ситуація з евакуацією вже була у 2021 році.

"Зараз формуємо списки громадян, які хочуть виїхати до Єгипту через єдиний прикордонний пункт, поки що відкритий. Наші дипломати їх там зустрінуть, документують, бо часто люди їдуть із простроченими чи пошкодженими документами", - розповів посол.

Він пояснив, що якщо розпочнеться наземна операція, то цього зробити вже не зможуть.



Якщо ця ситуація продовжиться до початку наземної операції, нам не вдасться навіть цього зробити, тобто нам потрібно діяти максимально швидко. Коли починається наземна операція, перекриваються всі межі по периметру. І ми не зможемо навіть до Єгипту допомогти евакуюватись. і тому ми працюємо 24/7.

Представниця Міжнародного комітету Червоного Хреста в Палестині Сара Девіс заявила, що не має "ніякої перевіреної інформації" щодо того, чи можуть люди евакуюватися з Гази через Єгипет.



Ізраїль контролює повітряний простір над Сектором Гази та його береговою лінією, а також ввезення та вивезення товарів через прикордонні пункти. Напередодні країна заявила, що перекриває постачання їжі, газу та електроенергії. У Газі мешкає понад 2 мільйони людей, більшість із них — залежить від гуманітарної допомоги.



Водночас прем'єр Ізраїлю Нетаньяху закликав мешканців Гази терміново "покинути" її територію, втім, коридорів для евакуації поки що фактично немає.