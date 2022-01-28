Україна готова до опалювального сезону

Сьогодні в.о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла про готовність України до майбутнього опалювального сезону. За її словами на складах близько 3 млн т вугілля і 26 млрд куб.м природного газу. Безперебійне постачання ресурсів на ТЕЦ забезпечене.

"Україна входить в опалювальний сезон, ми готуємося зараз до нього дуже активно, з рекордними запасами палива. У нас на сьогодні вугілля на складах майже в три рази більше, ніж було в минулому та позаминулому році", - сказала вона.

Такі великі запаси гарантують безперебійне постачання енергоресурсів у період опалювального сезону, підкреслила глава Міненерго.

"Також готується електротехнічне обладнання до опалювального сезону і я впевнена, що ми пройдемо його стійко та без жодних проблем", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Україна в січні-липні скоротила імпорт вугілля в грошовому еквіваленті на 31,8% в порівнянні з тим же періодом 2019 року, до $1,09 млрд. У натуральному вираженні вугільний імпорт знизився з 11,6 млн до 10,3 млн тонн.