Україна відзначатиме нове свято

15:19 25 вересень Київ, Україна

Володимир Зеленський заснував нове свято. Згідно з підписаним президентом указом, щорічно в країні буде відзначатися День виноградаря. Глава держави особисто анонсував нову святкову дату в календарі під час поїздки з робочим візитом в Закарпатську область.

знаю, що це важливо для людей, які працюють в цій галузі. Це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії. Але цього мало. Уряд і відповідне міністерство повинні представити комплекс заходів щодо розвитку українського виноградарства та виноробства", - сказав Зеленський.
 
Як говориться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента, цю дату українці відзначатимуть щорічно у другу неділю листопада.
 
Зеленський додав, що це якраз той випадок "економічного націоналізму".
 
"Давайте зробимо так, щоб закарпатське, одеське, херсонське і, звичайно, кримське вино за якістю і популярністю нічим не поступалося італійським, іспанським та французьким винам", - підкреслив президент.