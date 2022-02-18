Україна відзначатиме нове свято
15:19 25 вересень Київ, Україна
Володимир Зеленський заснував нове свято. Згідно з підписаним президентом
указом, щорічно в країні буде відзначатися День виноградаря. Глава держави особисто анонсував нову святкову дату в календарі під час поїздки з робочим візитом в Закарпатську область.
"Я знаю, що це важливо для людей, які працюють в цій галузі. Це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії. Але цього мало. Уряд і відповідне міністерство повинні представити комплекс заходів щодо розвитку українського виноградарства та виноробства", - сказав Зеленський.
Як говориться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента, цю дату українці відзначатимуть щорічно у другу неділю листопада.
Зеленський додав, що це якраз той випадок "економічного націоналізму".
"Давайте зробимо так, щоб закарпатське, одеське, херсонське і, звичайно, кримське вино за якістю і популярністю нічим не поступалося італійським, іспанським та французьким винам", - підкреслив президент.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі