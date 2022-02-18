Україна відзначатиме нове свято

15:19 25 вересень Київ, Україна





Володимир Зеленський заснував нове свято. Згідно з підписаним президентом указом, щорічно в країні буде відзначатися День виноградаря. Глава держави особисто анонсував нову святкову дату в календарі під час поїздки з робочим візитом в Закарпатську область.

"Я знаю, що це важливо для людей, які працюють в цій галузі. Це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії. Але цього мало. Уряд і відповідне міністерство повинні представити комплекс заходів щодо розвитку українського виноградарства та виноробства ", - сказав Зеленський.

Як говориться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента, цю дату українці відзначатимуть щорічно у другу неділю листопада.

Зеленський додав, що це якраз той випадок "економічного націоналізму".