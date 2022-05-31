Україна відзначатиме День державності у День хрещення Київської Русі

16:41 31 травня Київ, Україна

28 липня в Україні буде святковий день – День української державності.

За словами Железняка, запровадження Дня української державності на пленарному засіданні парламенту 31 травня підтримали 257 народних депутатів.



Законопроєкт №5864 передбачає доповнення до ст.73 Кодексу законів про працю України абзацу про встановлення 28 липня Дня української державності як святкового дня.



24 серпня 2021 року, у 30-у річницю Незалежності України, президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування нового свята – Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України, та підписав відповідний указ (№423).



25 серпня глава держави вніс до парламенту законопроєкт №5864 про встановлення Дня української державності. Він визначив його як невідкладний, проте Верховна Рада підтримала цю ідею вже у розпал війни, розпочатої проти України росією.